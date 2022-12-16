Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении одного из энергообъектов

Так выглядит Украина из космоса в ночное время. Фото: NASA.

В одной из областей Украины серьезно поврежден важный энергетический объект, в регионе ограничено теплоснабжение. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в четверг 15 декабря.

«15 декабря в результате ударов серьезно повреждено оборудование энергетического предприятия компании», - сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

В какой именно области Украины ограничено теплоснабжение, не сообщается.

Ранее премьер-министр украинского правительства Шмыгаль заявил, что экономика Украины может сократиться вполовину в результате российских атак на энергосистемы и оценил спасение энергетической системы и экономики Украины зимой 2022 года в 1 млрд долларов.

В октябре президент Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической энергетической инфраструктуры Украины и попросил украинцев максимально сократить потребление электричества.

Также Владимир Зеленский призвал Евросоюз направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины, предполагая, что это поможет стабилизировать ситуацию.