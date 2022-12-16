Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний

В США во время испытательного полета потерпел крушение новейший истребитель. Фото: Иван МАКЕЕВ

В США потерпел крушение новейший истребитель F-35B. Это произошло во время испытательного полета на авиабазе ВМС Форт-Уэрт в Техасе, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.

Сообщается, что при вертикальной посадке у истребителя подломилось носовое шасси. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, он зацепил крылом землю, обернувшись вокруг своей оси. Летчик благополучно катапультировался, уточнили в компании.

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