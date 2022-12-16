Северная Корея рассчитывает вскоре создать новое стратегическое оружие

Северокорейский лидер заявил, что надеется на создание нового оружия в скором времени. Фото: REUTERS

КНДР в четверг 15 декабря провела испытание «твердотопливного двигателя большой тяги». Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

Сообщается, что испытания прошли успешно. Также агентство сообщает, что на испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил надежду «на рождение очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время».

Напомним, в течение 2022 года КНДР провела ряд испытаний ракет. В частности, 19 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Политик прибыл на полигон вместе со своей дочерью Ким Чжу Э.

Тем временем ровейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний. У самолета подломилось носовое шасси при посадке вертикальным способом.

Ранее командуюбщий РВСН раскрыл главную особенность новой российской межконтинентальной ракеты «Сармат».