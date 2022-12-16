Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма. Фото: REUTERS

Российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма принята Генеральной ассамблеей ООН. Полное название документа – «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Он ежегодно принимается всемирной организацией заново.

За резолюцию проголосовали 120 стран, против – 50, десять стран воздержались, пишет РИА Новости.

Согласно принятой резолюции, странам рекомендуется принять меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала голосование против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма лицемерием и заявила об аморальности такого шага.

Дипломат также заявила, что принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в этом году было омрачено политизацией данного вопроса и стремлением свести счеты с Россией на фоне кризиса на Украине.