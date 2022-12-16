Конгресс США подтвердил намерение поддерживать Украину и сохранять нажим на Россию

Блинкен заявил о единстве демократов и республиканцев в Конгрессе США в намерении поддерживать Украину. Фото: REUTERS

Представители демократической и республиканской партий в Конгрессе США привержены идее поддерживать Украину. Об этом заявил в четверг 15 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также Блинкен отметил единство демократов и республиканцев в намерении «продолжать оказывать давление на Россию», цитирует ТАСС заявление госсекретаря по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США – Африка.

Тем временем ЕС принял решение выделить Украине 18 млрд евро кредитной помощи в 2023 году, а глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет поддерживать Киев «сколько понадобится»

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не видят возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, хотя хотели бы добиться этого. Об этом заявила в четверг 15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также сообщалось, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, против выступили 50.