Захарова прокомментировала заявление Белого дома о намерении исключить Россию из Совбеза ООН

Мария Захарова прокомментировала заявление Карин Жан-Пьер о том, что США не видят способа исключить Россию из Совета безопасности ООН. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если бы существовала возможность уничтожить Россию, Соединенные Штаты немедленно бы воспользовались ею. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США «немедленно приступили бы» к исключению России из Совбеза ООН, если бы знали способ это сделать.

Иронизируя над позицией Белого дома, Захарова отметила, что США немедленно начали бы захват всех ресурсов на земном шаре, если бы существовал способ сделать это.

«Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не видят способа инициировать процедуру исключения России из Совета Безопасности ООН. Жан-Пьер подчеркнула, что официальный Вашингтон хотел бы добиться этого.

Тем временем Конгресс США подтвердил намерение поддерживать Украину и сохранять нажим на Россию. Госсекретарь Блинкен заявил, что демократы и республиканцы в Конгрессе едины в этом вопросе.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский выдвинул условие завершения украинского конфликта. По мнению украинского лидера, это должно быть возвращение к границам 1991 года.