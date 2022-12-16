Кремль с большим интересом ознакомится со статьей Генри Киссинджера по проблемам европейской безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле собираются ознакомиться со статьей бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которая была посвящена будущей архитектуре европейской безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив опыт и талант экс-госсекретаря.

«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда, особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, такой возможности не было», - заявил представитель Кремля.

Ранее Киссинджер в своей статье изложил идеи о том, каким видит будущий мир между Москвой и Киевом, а также описал архитектуру европейской безопасности. Напомним, в конце октября этого года французский обозреватель издания Causeur Гарольд Хайман заявил, что в США назрел конфликт во взглядах на украинский кризис между американским лидером Джо Байденом и бывшим госсекретарем США. По его мнению, позиция главы Белого дома «не вполне конструктивная» относительно президента России Владимира Путина, в то время как экс-госсекретарь руководствуется прагматизмом.