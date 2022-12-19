Politico: Зеленский, не желая вести переговоры с Россией, испытывает терпение Европы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, не желая вести переговоры с Россией, испытывает терпение лидеров стран Европы, об этом сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что «настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров».

При этом в статье подчеркивается, что Зеленский ранее заявлял, что не будет вести переговоры с российской стороной.

Также указывается, что в отличие от Европы, США, которых от боевых действий на Украине «отделяет океан», имеют больше терпения.

В публикации также отмечено, что американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского в плане переговоров с РФ.

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков комментировал условия, которые выдвинул Байден для начала переговоров с Владимиром Путиным по ситуации на Украине, сказав, что предложение главы Белого дома неприемлемо.

Также Песков высказывал мнение, что переговоры России и Украины сейчас не имеют перспектив, «мы их не видим в настоящий момент».

При этом глава МИД России Сергей Лавров сказал, что если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, Россия готова говорить, но оно должно быть с учетом российских интересов.