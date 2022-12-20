Социолог Шнайдер предупредил о превращении Германии в «государство нищих»

Эксперт заявил о превращении Германии в "государство нищих". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия превращается в «государство нищих». Об этом заявил немецкий социолог Ульрих Шнайдер.

«Люди, которые так или иначе бедны, стали еще беднее, их покупательская способность уменьшилась, они больше не знают, как им в финансовом отношении прожить месяц», - сказал Шнайдер в интервью журналу Focus.

Эксперт отметил, что трудности испытывают не только беднейшие слои населения, но и представители среднего класса, назвав причиной такого положения стремительный рост цен на энергоносители и рост стоимости жизни в целом.

Тем временем жителей Германии предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2023 года.

Ранее в Германии прошли антиправительственные митинги против роста цен на продукты питания и энергоносители.

Не только в Германии , но и во всей Европе счета за потребленную энергию бьют рекорды.