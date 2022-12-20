В США рассказали, почему пограничники бегут со службы

В США пограничники бегут со службы из-за нелегальных мигрантов. Фото: REUTERS

Пограничная службы США испытывает проблемы с кадрами в то время, как пограничники бегут со службы в ожидании отмены нормы о высылке мигрантов. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на президента национального совета пограничной службы Криса Кабреру.

Чиновник отметил также «плохую ситуацию с моралью» в пограничных службах США и нехватку рекрутов.

Напомним, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов стал тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена после того, как корреспондент Fox News Билл Мелуджин смог заснять ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде. «Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз», - сказал журналист, отметив также, что люди единой ровной линией пересекают данную реку, не встречая при этом никакого сопротивления на другом берегу.

Тем временем губернатор штата Аризона Даг Дьюси построил забор из опутанных колючей проволокой грузовых контейнеров, чтобы создать препятствие для нелегальных мигрантов, а губернатор штата Флорида Рон Десантис отправил два самолета с нелегальными мигрантами на Мартас-Винъярд, известный как остров миллионеров.