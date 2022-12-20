В Госдуме предложили продать Китаю заводы ушедших из России автопроизводителей

Депутат предложил на части заводов ушедших автопроизвоодителей организовать производство отечественных автомобилей, а часть продать Китаю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продать часть заводов ушедших из России автопроизводителей китайским брендам предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. На другой части предприятий Чернышов, представляющий ЛДПР, предложил организовать производство российских автомобилей.

«Предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», - цитирует депутата РИА Новости.

Чернышов предложил также ввести льготное кредитование на покупку произведенных в России авто и освободить покупателей новых машин на два года от уплаты транспортного налога.

Ранее глава Объединения автопроизводителей рассказал KP.RU, что российский автопром страдает из-за санкций, логистики и отсутствия деталей.

Также сообщалось, что автопроизводитель Mazda прекращает работу в России. Доля продана российскому ПАО «Соллерс Авто» за 1 евро.

Какие иностранные автопроизводители ушли из России, и кто их заменит, узнайте здесь на KP.RU.

Тем временем названы потери мировых автобрендов после ухода с российского рынка. Иностранные автобренды потеряли около 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка.