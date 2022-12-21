В США ожидают визита Зеленского в среду 21 декабря. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 21 декабря прибудет в Вашингтон и выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Издание не сообщает подробностей предполагаемого визита Зеленского в США, но допускает, что украинский президент поблагодарит американских конгрессменов за финансовые вливания в Украину и попросит ещё денег.

Ранее посольство Украины в США отпраздновало день ВСУ в Вашингтоне роскошным банкетом. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем Европа готова предать США и добиваться мира на Украине.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что США выделяют миллиарды Украине с одной корыстной целью. Оказалось, что Демократическая партия США получала себе часть пожертвований на Украину через рухнувшую криптобиржу FTX.