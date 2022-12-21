Путин: иностранные СМИ и правозащитники замалчивают обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка

Путин заявил, что западные СМИ и правозащитники замалчивают обстрелы Донецка со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

Иностранные средства массовой информации замалчивают обстрелы жилых кварталов Донецка. Так же поступают и правозащитные организации. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

«Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают», - сказал Путин в ответ на просьбу Пушилина об увеличении количества современных систем ПВО после участившихся обстрелов Донбасса со стороны вооруженных сил Украины.

Также Путин на встрече с Пушилиным назвал острой ситуацию с безопасностью в ДНР и предложил отдельно обсудить этот вопрос.

Напомним, ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка в понедельник 19 декабря. По двум районам Донецка боевиками выпущено пять снарядов 155мм.

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что выпущенные ВСУ снаряды попали в детский сад и один из корпусов больницы Калинина.

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