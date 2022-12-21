Воздушная тревога объявлена по всей Украине 21 декабря 2022

Сирены воздушной тревоги завыли во всех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины в среду, 21 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В частности, сирены завыли в украинской столице - Киеве.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как ранее писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.