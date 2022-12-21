Визит Зеленского в США "стал шоком" для американских сенаторов

Подготовка поездки Зеленского США держалась в тайне даже от сенаторов Фото: REUTERS

Американские сенаторы не знали о подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского на Украину, поэтому объявление об этом событии "стало шоком" для них. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты уточнили, что детали грядущей поездки тайно обсуждались между Вашингтоном и Киевом на протяжении нескольких недель.

"Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джозефом Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Владимир Зеленский направился в Соединенные Штаты с целью просить у Джозефа Байдена новые поставки вооружения. Речь идет о ракетах большой дальности ATACMS, а также беспилотных летательных аппаратах Grey Eagle и Reape.

Напомним, в Белом доме заявили, что Вашингтон не видит в скором времени возможности завершения украинского конфликта методами дипломатии, а также не намерен подталкивать Владимира Зеленского к мирным переговорам.

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