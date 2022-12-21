Взрывы прогремели в Николаевской и Днепропетровской областях Украины

Журналисты сообщают о взрывах в двух украинских городах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы в среду, 21 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Украинские журналисты уточняют, что звуки взрывов были слышны в городах Кривой Рог и Очаков.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду по всей территории Незалежной объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Напомним, 21 декабря член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на местных жителей сообщил, что в городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели несколько взрывов.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области в ночь на 20 декабря 2022 года.