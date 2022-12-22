Украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии

Украинских военных будут обучать обращению с комплексами ПВО Patriot в Германии. Фото: REUTERS

Украинские военные будут проходить обучение управлению американскими комплексами ПВО

Обучение украинских военных управлению американскими комплексами противовоздушной Patriot на территории двух стран. Одна из них – Германия, сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera в среду 21 декабря пожелавший остаться анонимным американский чиновник.

«Обучение украинских ВС обращению с комплексами Patriot будет осуществляться в Германии и в еще одной стране», - сказал собеседник телеканалу, не уточнив, в какой еще стране будут тренировать украинских военных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины. Также Штаты выделят Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов.

В новый пакет военной поомощи Вашингтона Киеву, кроме батареи ЗРК Patriot, войдет большое количество различных боеприпасов, сообщили в Пентагоне.

Также сообщалось, что во время переговоров в Вашингтоне Байден пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».