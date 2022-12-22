Байден заявил, что ВСУ нужно время на подготовку к применению американских комплексов ПВО Patriot

Байден напомнил Зеленскому, что украинским военным надо пройти обучение прежде чем воспользоваться ПВО Patriot. Фото: REUTERS

Украинские военные не смогут сразу воспользоваться комплексами ПВО Patriot, которые США передают Киеву в качестве военной помощи. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Байден напомнил, что украинские военные должны пройти соответствующее обучение, прежде чем применять комплексы ПВО Patriot.

«Потребуется некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины», - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.

Также Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».

Тем временем в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву. В том числе речь идет о боеприпасах калибра 155 мм.