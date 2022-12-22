Минобороны Тайваня заявило о приблизившихся к острову 39 китайских самолетах

В Тайване заявили о приблизившихся к острову китайских самолетах и кораблях. Фото: REUTERS

За сутки 21 декабря минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 39 китайских самолетов. Об этом сказано в сводке оборонного ведомства. Также сообщается о трех кораблях китайской армии, которые также начали приближаться к острову.

«За период с 6.00 21 декабря до 6.00 22 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 39 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», - цитирует РИА Новости сообщение тайваньского оборонного ведомства.

Напомним, ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Ранее востоковед Котков дал прогноз, будет ли война за Тайвань, о которой предупреждает Байден и допустил, что Китай будет вынужден попытаться вернуть Тайвань военным путём.