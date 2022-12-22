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НовостиПолитика22 декабря 2022 11:57

Захарова заявила, что Германия подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие

Берлин не может играть роль «честного брокера»
Сергей ГАПЧУК
Захарова заявила, что Германия подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие

Захарова заявила, что Германия подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Берлин, заявляя о необходимости переговоров с РФ, одновременно подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие, поэтому не может играть роль "честного брокера".

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung призывал сохранить диалог и не дать "оборвать нить" переговоров с Россией, невзирая на разногласия по ситуации в Украине.

Также Мария Захарова сообщила, что создание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО у границ Союзного государства.

Кроме того, Захарова заявила, что Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, комментируя поездку Зеленского в США.