Захарова заявила, что Германия подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Берлин, заявляя о необходимости переговоров с РФ, одновременно подзуживает Владимира Зеленского, поставляя ему оружие, поэтому не может играть роль "честного брокера".

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung призывал сохранить диалог и не дать "оборвать нить" переговоров с Россией, невзирая на разногласия по ситуации в Украине.

Также Мария Захарова сообщила, что создание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО у границ Союзного государства.

Кроме того, Захарова заявила, что Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, комментируя поездку Зеленского в США.