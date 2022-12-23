В США сообщили о главном провале визита Зеленского в Вашингтон

NYT: Зеленский не убедил Вашингтон предоставить танки, самолеты и ракеты большей дальности Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не убедил Вашингтон предоставить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности, об этом сообщили обозреватели американской газеты New York Times.

Авторы указали, что триумфальный визит украинского лидера завершился обещанием США оказать дополнительную многомиллиардную помощь, но не тем, чего он хотел больше всего.

При этом, в статье не исключается, что Зеленский еще может получить желаемую помощь от Вашингтона, так как «границы американской поддержки» передвинулись в сторону Киева.

Они подчеркнули, что поездка украинского президента стала яркой демонстрацией его двойной стратегии заискивания и давления на союзников. Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть собственные принципы.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что США давно втянуты в конфликт в Украине. Он отметил, что у России не было выбора, кроме как защитить народ.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в США большие возможности ОПК западных стран. Но и там не так просто - нужно выделять деньги на этот счет. А это вопрос распределения ресурсов в рамках бюджетного процесса. Это все не так просто.

Ранее издание Die Press сообщало, что Запад оказался не готов к темпу боевых действий, которые идут в настоящее время на Украине. Оружейные арсеналы членов НАТО уже истощились, поскольку ВСУ расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов каждый день. Отмечалось, что в короткие сроки восполнить дефицит не удастся, так как санкции против России вынуждают производителей заниматься поиском альтернативных источников сырья.