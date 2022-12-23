Сын Рогозина опроверг слухи об ухудшении состояния здоровья экс-главы Роскосмоса

Дмитрий Рогозин Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщения об ухудшении состояния здоровья бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, получившего осколочное ранение во время обстрела Донецка украинскими боевиками, не соответствуют действительности.

Слухи опроверг его сын Алексей Рогозин в своем телеграм-канале в пятницу, 23 декабря 2022 года.

"Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности", - подчеркнул сын руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки".

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что ранение, которое получил Дмитрий Рогозин в результате обстрела военными Вооруженных сил Украины гостиницы в Донецке, оказалось более серьезным, чем сообщалось изначально.

Как ранее писал сайт KP.RU, в беседе с военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем Дмитрий Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было 6-7 точных прилетов. Военный советник полагает, что его местоположение было кем-то "слито" противнику.