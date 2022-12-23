Фото обесточенной Украины показал Sky News

Опубликованы спутниковые снимки обесточенной Украины Фото: соцсети

Телеканал Sky News опубликовал снимки почти полностью обесточенной Украины, сделанные со спутника.

Фотографии размещены на сайте телеканала. Как можно увидеть по снимкам, энергоснабжение Украины в ноябре этого года значительно сократилось по сравнению с январем.

В сообщении отмечается, что каждое утро спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Suomi и NOAA-20 пролетают над территорией Украины. Они снимают мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон.

Как подчеркивается в сообщении, анализ фотографий показал, что в конце ноября энергетическая система Украины стал почти полностью неисправной.

Напомним, ранее национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» заявила, что в стране сохраняется дефицит существенный дефицит в энергосистеме, а также продолжаются ограничения в подаче энергии.

Экстренные отключения электроэнергии ранее применялись во многих регионах Украины, а в минувшую субботу, 17 декабря, «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Зеленский заявлял о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины.