Фото обесточенной Украины показал Sky News

Опубликованы спутниковые снимки обесточенной Украины Фото: соцсети
Телеканал Sky News опубликовал снимки почти полностью обесточенной Украины, сделанные со спутника.
Фотографии размещены на сайте телеканала. Как можно увидеть по снимкам, энергоснабжение Украины в ноябре этого года значительно сократилось по сравнению с январем.
В сообщении отмечается, что каждое утро спутники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Suomi и NOAA-20 пролетают над территорией Украины. Они снимают мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон.
Как подчеркивается в сообщении, анализ фотографий показал, что в конце ноября энергетическая система Украины стал почти полностью неисправной.
Напомним, ранее национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» заявила, что в стране сохраняется дефицит существенный дефицит в энергосистеме, а также продолжаются ограничения в подаче энергии.
Экстренные отключения электроэнергии ранее применялись во многих регионах Украины, а в минувшую субботу, 17 декабря, «Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Зеленский заявлял о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины.