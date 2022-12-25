Депутат Шеремет предложил Киеву готовить план по вхождению в состав России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал намерения украинских властей вернуть Крым полной ахинеей и предложил им вместо этого подготовить план по включению Киева в состав России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации. Готов помочь с его составлением», — сказал Шеремет.

Он отметил, что даже самые малые попытки посягнуть на Крым обернутся для нынешнего киевского режима катастрофой, которой они еще не видывали.

По его утверждению, «киевскому режиму недолго осталось тиранить Украину и украинский народ».

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев попытается «вернуть Крым» в 2023 году. Чиновники киевского режима неоднократно делали аналогичные заявления, при этом с начала военной спецоперации в состав России по итогам референдумов также вошли Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики.

В Washington Post сообщали, что на Западе уверены, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров.

Подчеркивалось, что надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

Еще в марте 2021 года Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине. Еще в 2016 году Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым стал российским окончательно.