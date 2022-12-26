Депутат Гемпель назвал "агрессивным трепом" планы Киева по захвату Крыма в 2023 году

Крым вошел в состав России в 2014 году Фото: "КП" Архив

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о планах Киева захватить Крым.

В беседе с РИА Новости народный избранник назвал эти слова "агрессивным трепом" и выразил уверенность, что киевский режим уже обречен.

"Киевский фашистский режим и его планы обречены, - подчеркнул Гемпель. - Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший треп. Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан".

Парламентарий подчеркнул, что украинские чиновники обязательно ответят за свои преступные действия и намерения в отношении Крыма и его граждан.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводу, что возможные попытки наступления на полуостров Крым со стороны ВСУ способны расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к Украине невоенным путем. Политик считает, что Россия якобы не готова к переговорному процессу для того, чтобы урегулировать ситуацию, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым вошел в состав РФ окончательно.