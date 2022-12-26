Российские войска уничтожили более 40 боевиков на донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных и пять единиц техники в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой народной республики», - заявили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили ДРГ и минометный расчет украинских войск в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы ЛНР.

Отмечалось, что потери противника составили более 30 украинских военных. Также в результате удара российских войск противник потерял две боевые бронированные машины и два пикапа.

ВКС ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 военных.

Кроме того, ВС России уничтожили американскую гаубицу M777, из которой ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка.