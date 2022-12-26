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НовостиПолитика26 декабря 2022 11:08

Российские войска уничтожили более 40 боевиков на донецком направлении

Также уничтожено несколько единиц техники
Сергей ГАПЧУК
Российские войска уничтожили более 40 боевиков на донецком направлении

Российские войска уничтожили более 40 боевиков на донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России на южно-донецком направлении за сутки уничтожили более 40 украинских военных и пять единиц техники в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой народной республики», - заявили в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, российские войска уничтожили ДРГ и минометный расчет украинских войск в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы ЛНР.

Отмечалось, что потери противника составили более 30 украинских военных. Также в результате удара российских войск противник потерял две боевые бронированные машины и два пикапа.

ВКС ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 военных.

Кроме того, ВС России уничтожили американскую гаубицу M777, из которой ВСУ вели обстрелы жилых кварталов Донецка.