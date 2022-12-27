NDP: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за невыносимых условий службы

Польский журналист рассказал о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих из-за невыносимых условий. Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие используют любую возможность, чтобы сдаться российским войскам из-за невыносимых условий службы. Об этом пишет польское издание NDP.

В публикации говорится, что украинские солдаты массово погибают прежде всего из-за ошибок командиров и нехватки питания, медикаментов, топлива и техники.

«Естественно, что голодные и дезориентированные украинские солдаты, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности», - делает вывод обозреватель Яцек Тохман.

По мнению польского журналиста, планирующееся на Украине ужесточение законодательства о дезертирах может лишь усугубить ситуацию в украинских вооруженных формированиях.

Ранее подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство военных. На Украине призывают ужесточить наказание за дезертирство.

Тем временем в украинском городе Николаеве вручают повестки от имени несуществующего военкомата, который ранее был ликвидирован.

Также сообщалось, что в США раскрыли правду об «ужасающих потерях» украинской армии. Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил, что ВСУ мобилизуют подростков из-за потери 150 тысяч военных.