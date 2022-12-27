Юрист Спиридонова рассказала, как получить новогодний подарок от государства

Юрист напомнила о возможности получить новогодние подарки от государства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне могут претендовать на новогодние подарки от государства при определенных условиях. Об этом напомнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Юрист рассказала, что региональные власти сами могут определять условия для получения новогодних подарков и их состав. Так, в подарок могут входить продукты, сладости, игрушки. На подарки от государства могут претендовать граждане определенного возраста, малоимущие или многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети беженцев или участников СВО.

«Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации», - сказала Спиридонова в интервью агентству Прайм, уточнив, что, в частности, в Москве подать заявление на получение подарка можно через портал Госуслуг или в органах социальной защиты.

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