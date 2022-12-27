Лавров заявил, что США и НАТО хотят уничтожить Россию "на поле боя" Фото: REUTERS

США и члены НАТО добиваются победы "на поле боя" над Россией с целью "уничтожить нашу страну". Такое мнение в интервью ТАСС выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

" Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое", - считает Лавров.

Министр убежден, что попытки НАТО в ослаблении РФ отражают глобальные процессы вокруг спецоперацию в Украине.

Дипломат полагает, что главным бенефициаром "горячего конфликта" выступают США, которые пытаются извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.

"Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу - нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов", - считает Лавров.

Напомним, в НАТО неоднократно повторяли, что залогом мирных переговоров Украины с Россией являются успехи украинской стороны на поле боя. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, украинцы должны укрепить свои позиции на поле боя, чтобы выдвигать требования Москве.

В том числе, на совместной пресс-конференции с главами МИД и министерств обороны Столтенберг заявил, что организация не собирается решать, на каких условиях и когда Украине необходимо начинать переговоры о прекращении конфликта.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский называл основные условия начала мирного переговорного процесса. Среди них он обозначил восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, а также "возвращение справедливости".

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