Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Фото: REUTERS
Вечером 27 декабря украинские СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Незалежной. На этот раз журналисты заявляют о взрывах в Одесской области.
Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
- Сообщают о взрывах в Одесской области, - сообщает издание издание "Думская новости" в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Местные СМИ призывали жителей прятаться в укрытия в срочном порядке.
Ранее 26 декабря в Харькове на востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он также призвал жителей региона "пребывать в укрытиях". Также в этот день воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины.
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