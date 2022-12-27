Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области Фото: REUTERS

Вечером 27 декабря украинские СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Незалежной. На этот раз журналисты заявляют о взрывах в Одесской области.

Согласно предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

- Сообщают о взрывах в Одесской области, - сообщает издание издание "Думская новости" в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Местные СМИ призывали жителей прятаться в укрытия в срочном порядке.

Ранее 26 декабря в Харькове на востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Он также призвал жителей региона "пребывать в укрытиях". Также в этот день воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины.

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