Воздушная тревога в Киеве объявлена 28 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога в Киеве вновь была объявлена 28 декабря 2022 года. Сирены также зазвучали в среду в Киевской области, сообщают местные власти.

- В столице обвялена воздушная тревога, - говорится в сообщении городской администрации.

26 декабря воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины. По данным онлайн-карты Минцифры страны, сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

А днем ранее, 25 декабря 2022 года, воздушная тревога объявлялась в одиннадцати регионах Украины. Отмечалось, что сирены звучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.