Взрывы прогремели в Харькове 28 декабря 2022 года

Жителям Харькова рекомендовали не покидать укрытий Фото: REUTERS

В Харькове прогремели взрывы утром в среду, 28 декабря 2022 года. Объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, ведется обстрел объектов городской инфраструктуры. В связи с этим политик призвал горожан не покидать укрытий.

Информацию также подтвердил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога вновь объявлена в украинской столице и Киевской области 28 декабря 2022 года.

Напомним, вечером 27 декабря украинские СМИ вновь сообщили о взрывах на территории Незалежной. На этот раз журналисты заявляют о взрывах в Одесской области.

Ранее сообщалось, что российские высокоточные удары нанесли повреждения 702 объектам критической инфраструктуры Украины, в первую очередь это газопроводы и электроподстанции. Об этом во вторник заявил первый заместитель главы украинского МВД Евгений Енин.