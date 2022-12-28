Зеленский назвал главной целью Украины в конфликте с Россией восстановление территориальной целостности Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Верховной радой назвал главной целью страны в конфликте с Россией восстановление целостности и освобождение пленных.

"Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену", — цитирует издание "Страна.ua" слова лидера Украины.

Напомним, Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" выразил готовность к мирным переговорам с Москвой и озвучил "формулу мира", благодаря которой станет возможен диалог. Среди прочих пунктов он назвал освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

В ответ на это заявление глава МИД РФ Сергей Лавров, который представлял страну на саммите, назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией. Сегодня, 28 декабря 2022 года, он сказал, что Россия намерена "обеспечить выполнение целей военной спецоперации".

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что РФ не будет отступать до тех пор, пока не добьется поставленных "целей" СВО в Украине. Такое заявление в том числе он сделал на встрече с матерями участников СВО.