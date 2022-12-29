Захарова: Украина фальсифицирует собственную историю, разрушая памятники своего народа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина проводит последовательную линию на фальсификацию собственной истории, разрушение и подмену исторической памяти своего народа, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства.

"Украина продолжает последовательную линию на фальсификацию собственной истории, разрушение и подмену исторической памяти своего народа", - говорится в комментарии.

Она отметила, что одной из составляющих такого деструктивного курса стала борьба с памятниками, многие из которых были установлены десятилетия назад предками тех, кто сегодня присвоил себе право уничтожать это наследие.

Мария Захарова подчеркнула, что "очередь дошла и до ликвидации памятников тем выдающимся деятелям, которые способствовали процветанию и могуществу Российского государства, в состав которого входила и территория нынешней Украины, отстаивали его независимость в борьбе с внешними врагами столетия назад".

Она назвала тех, кто сносил памятник "Основателям Одессы" "преступниками" и теми, "кто выступает против исторической правды…"

Дипломат добавила, что «жалкая выходка безумствующих русофобов не изменит того факта, что именно Екатерине II Одесса обязана своим существованием».

В заключение Захарова отметила, что «история этих мест, как и вся история Украины, неотъемлема от российской, а любые попытки киевского режима её переписать обречены на провал».

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря 2022 года Мария Захарова, комментируя принятие Верховной радой Украины нового законопроекта, заявила, что на Украине пытаются законодательно закрепить сегрегацию и проявления нацизма в отношении русскоязычного населения, и только реализация задач российской специальной военной операции приведет к возвращению русскоязычным их прав.

Ранее Захарова подчеркивала, США ведут против России тотальную гибридную войну, в рамках которой стремятся навредить Москве везде, где только возможно. Это касается и сферы контроля над вооружениями, где РФ констатирует постоянные попытки США «подправить» установленный им баланс и изменить его в свою пользу.

Глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на то, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

Президент Владимир Путин заявил, что РФ в конфликте с Украиной защищает свои национальные интересы и интересы своих граждан. И другого выбора кроме как защита наших граждан у нас просто нет. Кроме того, Путин подчеркнул, что на данный момент борьба идет за "то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ и культуру можно вычеркнуть из истории".