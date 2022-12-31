Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах

Зеленский одобрил закон о национальных меньшинствах Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил закон о национальных меньшинствах, который является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Согласно документу, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу мирных собраний, общественных объединений, а также выражения взглядов, слова и религии. Кроме того, прописана свобода участия в политической, экономической и социальной жизни, а также сохранение культурной самобытности.

Закон отмечает право на свободное использование языка национальных меньшинств в том числе и в общественной жизни, в устной и письменной формах «в пределах, не противоречащих закону». Однако отдельно указан запрет «популяризации и пропаганды» России, действий ее государственных деятелей и органов, создающие «позитивный образ».

Напомним, в мае 2019 года был подписан закон об исключительности украинского, который вступил в силу в июле. Как писал сайт KP.RU, в ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств, а в МИД РФ заявили, что данный документ является вопиющим нарушением минских соглашений.