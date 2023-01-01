Украинские войска в новогоднюю ночь обстреливают Донецк и Макеевку

ВСУ обстреливают территорию ДНР в новогоднюю ночь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в воскресенье 1 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелы начались в 23.57, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале СЦКК. До 00.21 по Петровскому району Донецка было выпущено восемь ракет РСЗО и 15 снарядов калибром 155 мм, сказано в сообщении.

Три ракеты РСЗО и три снаряда калибром 155 мм ВСУ выпустили в сторону Макеевки с 23.15 по 00.15, сообщили в СЦКК.

Информация об обстрелах продолжает обновляться в Telegram-канале ведомства. Сообщается об обстрелах по направлению Галициновки, Орловки, Макеевки.

«01:42 - н.п. Галициновка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - сообщает СЦКК.

Тем временем воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря. Сообщается о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Также глава Одесской области заявил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.