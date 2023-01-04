"Важнейшие столпы нарушены": Заявлено о критическом переломе в отношениях России и Европы

Евросоюз теряет роль крупнейшего экономического партнера России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Критический перелом в отношениях России и Европы случился не только в политике, но и в экономике. Об этом заявил в эксклюзивном интервью KP.RU известный политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин.

По его словам, важнейшие столпы, на которых строились партнерские отношения между Евросоюзом и Россией, сейчас нарушены. Прежде всего речь идет о поставках российских газа и нефти, а также передаче стране европейских технологий.

"Какие-то отношения будут, мы не улетим друг от друга на Луну, останемся соседями, но при этом отношения перерастут в другое качество, - уточнил Тренин. - К сожалению, Европа перестает быть нашим крупнейшим экономическим партнером, эта роль будет распределена между другими, неевропейскими странами".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что лидеры Евросоюза (ЕС) решили отделить российскую экономику от европейской, что влечет за собой смену эпохи в экономической истории Европы.

Орбан подчеркнул, что "никогда еще ситуация в Европе не была такой запутанной, как сейчас". По его словам, дешевых поставок энергоносителей из России уже не будет.

Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что введение ценовых потолков на газ и нефть ознаменовало начала заката Европы, чье благополучие строилось за счет российских энергоресурсов. По словам политика, времена социальной стабильности и экономического роста Евросоюза теперь в прошлом.