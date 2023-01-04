Кадыров назвал число возвращенных из плена российских военных за декабрь 2022 года

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил число пленных военных, которых Россия смогла вернуть из Украины в декабре 2022 года. По его словам, в общей сложности освобождено около 200 бойцов, из которых 82 – в преддверии Нового года.

"При активном содействии Минобороны РФ, Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который курирует работу депутатского корпуса в этом направлении, за декабрь прошлого года нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чеченской Республики поблагодарил всех людей, которые оказали помощь в этой работе, в том числе депутата Госдумы Шамсаила Саралиева и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Как ранее писал сайт KP.RU, 31 декабря Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщает Министерство обороны РФ, с подконтрольной Киеву территории вернулись 82 военнослужащих.

Напомним, 6 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории в Россию из плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. За несколько дней до этого на родину вернулись 50 российских военных.