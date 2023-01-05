В США отметили нарастающий прогресс российской армии под Артемовском

В США признали прогресс российской армии в боевых действиях под Артемовском. Фото: Александр КОЦ

В США отмечают нарастающий прогресс российских вооруженных сил в боевых действиях в районе Артемовска (украинское название этого населенного пункта – Бахмут).

«Россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом [направлении]», - цитирует ТАСС заявление американского чиновника высокого ранга, которое тот сделал в среду 4 января.

Чиновник отметил активность ЧВК «Вагнер» на этом направлении и подчеркнул, что, по его мнению, исход боевых действий на этой линии пока не определен.

Ранее в Артемовске военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей.

Также офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск.

Тем временем ВСУ доставляют оружие в Артемовск на машинах с гуманитарной символикой. Киев пытается организовать поставки под видом помощи населению.

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