В США признали право Израиля самостоятельно принимать решение по взаимоотношениям с Москвой и Киевом

В США заявили, что Израиль сам вправе принимать решения по взаимоотношениям с Москвой и Киевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США оставляют за Израилем право самостоятельно принимать решения по взаимоотношениям как с Москвой, так и с Киевом. Об этом заявил в среду 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. То же касается и других государств, уточнил он.

«Давайте позволим государствам говорить самим за себя с точки зрения их политики в отношении России и их поддержки Украины», - цитирует ТАСС заявление Кирби, сделанное во время брифинга.

Ранее сообщалось, что Израиль опасается отправлять на Украину мощные тактические системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» из-за опасений перехвата данных технологий российской стороной.

Тем временем Украина просит США заставить Израиль оказать ей военную помощь.

Напомним, Израиль отказал Украине в просьбе отменить празднование Дня Победы.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Израиле подвергаются изнасилованиям и домогательствам.