Байден поставил в тупик американских пользователей Twitter «фразой старого соседа»

Байден поставил в тупик пользователей Твиттера "фразой старого соседа". Фото: REUTERS

Американцы вновь иронизируют над своим президентом Джо Байденом, который в ходе визита в Кентукки дал комментарий относительно перспектив США. Многие пользователи Twitter отметили, что не смогли понять смысл слов Байдена, который вначале произнес ряд оптимистичных фраз, а после сослался на «своего старого соседа».

«Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую фразу своего старого соседа: остальные страны — мир — это не «заплатка на наших джинсах». Если мы делаем то, что хотим и должны делать», - цитирует Байдена Fox News.

Среди пользователей Twitter, у которых возникли проблемы с восприятием слов Байдена, не только простые американцы, но и представители прессы – журналист National Review Томпсон, обозреватели изданий RedState и Townhall, а также пресс-секретари некоторых американских политиков.

Так, пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун заявила, что заявление Байдена «имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу».

Ранее Байден в Израиле пообещал сохранить в памяти «честь холокоста». Также президент США заявил, что НАТО угрожает самой себе, перепутал «уголовное преследование» с «проституцией» и случайно заявил об уходе с поста президента беременной девочки.