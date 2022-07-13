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В мире13 июля 2022 17:02

Байден пообещал сохранить в памяти "честь холокоста"

Американский лидер прибыл с визитом в Израиль
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден пообещал сохранить в памяти "честь холокоста"

Байден пообещал сохранить в памяти "честь холокоста"

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден очередной раз оговорился. На этот раз конфуз произошел, когда американский лидер прибыл с визитом в Израиль.

Все произошло, когда глава Белого дома произносил свои речи про холокост в Тель-Авиве. Байден перепутал слова «honor» (честь) и «horror» (ужасы) и заявил. «Продолжаю сохранять в памяти правду и честь холокоста ...» - заявил американский президент, но вскоре исправился «... ужасы холокоста».

В период с 13 по 16 июля президент США посетит Израиль, а также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Напомним, это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее американский президент долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через несколько минут после разговора с ней. Незадолго до этого глава Белого дома перепутал имя губернатора Мичигана, а в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии. Кроме того, президент пару раз назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства.