Власти Германии приняли к сведению прекращение Россией огня на Украине на Рождество

Правительство Германии приняло к сведению поручение Путина о рождественском перемирии на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии приняли к сведению намерение России прекратить огонь в зоне проведения специальной военной операции на Украине на Рождество. Об этом заявил представитель германского кабинета министров.

«Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней», - цитирует ТАСС ответ представителя ведомства на сделанный агентством соответствующий запрос.

При этом в кабмине ФРГ подчеркнули, что Германия настаивает на выводе российских войск с территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие, заявив, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие.

Ранее Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России будут отвечать украинской армии в случае нарушения режима прекращения огня. Решение президента касалось прекращения инициативного огня с российской стороны, пояснил он.