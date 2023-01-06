ВС России взяли под контроль остров Большой Потемкин рядом с Херсоном

Российские войска взяли под контроль остров Большой Потемкин недалеко от Херсона. Фото: Александр КОЦ

Российские войска полностью контролируют остров Большой Потемкин, находящийся в нескольких километрах от Херсона. Об этом сообщает РИА Новости в четверг 5 января.

«Остров Большой Потемкин контролируется Вооруженными силами России. Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг», - цитирует агентство слова одного из находящихся на острове российских военнослужащих.

По словам российских военных, распространенная ранее украинской стороной информация об установке флага на Большом Потемкине является фейком.

«Здесь их флага нет и не будет», - резюмировал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях 5 января 2023 года. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Также сообщалось, что российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ возле Сватово. На этом участке фронта идут активные бои.

Тем временем Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.

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