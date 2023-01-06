«Ъ»: Россия и США практически заморозили отношения в 2022 году

Отношения России и США были практически заморожены в 2022 году. Фото: REUTERS

Россия и США в 2022 году практически заморозили отношения, оставив лишь несколько каналов коммуникации. Ситуацию анализирует «Ъ».

Издание отмечает, что еще в начале 2022 года обсуждалась возможность очной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, а в январе начались переговоры по гарантиям безопасности.

После признания Россией независимости ЛДНР и начала специальной военной операции на территории Украины коммуникации с США были практически оборваны, пишет «Ъ», отметив, что Москва и Вашингтон сохранили несколько каналов взаимодействия по линии военных ведомств, спецслужб и дипломатических ведомств. В качестве примера успешной коммуникации издание приводит обмены заключенными между Россией и США.

Также «Ъ» рассказал, как Россия, Китай и США фактически создают новую многополярность.

Ранее в МИД России назвали четыре условия переговоров по ядерному оружию России и США.

Тем временем посол России в Вашингтоне Антонов рассказал, что сотрудники Госдепа США принимают российских дипломатов на скамейке около здания ведомства. Дипломат назвал такую позицию американских коллег неприемлемой.

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