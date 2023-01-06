Маск спросил у твиттерян, надо ли ему заниматься политикой

Маск решил спросить у пользователей Твиттера, стоит ли ему заниматься политикой. Фото: REUTERS

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск решил спросить у пользователей социальной сети, нужно ли ему заниматься политической деятельностью. Маск запустил в социальной сети опрос на эту тему, предложив твиттерянам два варианта ответа.

Пользователям предложено посоветовать Маску «держаться в стороне от политики» или «продолжать стрелять себе в ногу». Большинство голосующих высказались за то, чтобы миллиардер продолжал «стрелять в ногу», то есть быть вовлеченным в политическую деятельность.

При этом Маск не уточнил, имеет ли он в виду под «политикой» участие в политической жизни США или лишь выражение своего мнения по имеющим отношение к политике вопросам.

Ранее Маск предложил план урегулирования украинского конфликта. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Эксперты раскрыли несколько версий, почему Илон Маск мог поддержать Россию.

Также Илон Маск предложил свою версию будущего на саммите G20.

Напомним, Илон Маск потерял более 100 млрд долларов в 2022 году и перестал быть самым богатым человеком в мире.