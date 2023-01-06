Кандидатуру Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп стал кандидатом на пост спикера палаты представителей. Эту кандидатуру предложил представитель республиканской партии Мэтт Гетц после десяти неудачных попыток конгрессменов избрать спикера палаты представителей.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов.

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Напомним, экс-президент США Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке-2024. Об этом Трамп сказал во вторник 15 ноября в штате Флорида, сделав официальное обращение к своим сторонникам.

Ранее Трамп призвал срочно провести новые выборы президента США и заявил, что нужно отменить результаты выборов 2020 года из-за действий ФБР.