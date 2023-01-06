В офисе Зеленского хотят видеть премьера Израиля Нетаньяху посредником между Россией и Украиной

В офисе Зеленского заявили, что хотят видеть израильского премьера посредником по урегулированию конфликта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта. Об этом заявили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником», - цитирует РИА Новости высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в интервью украинским СМИ.

Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что Антониу Гутерриш готов выступить посредником в украинском конфликте, если об этом попросят как Москва, так и Киев. Генсек ООН придерживается такой тактики в отношении любых конфликтов по всему миру, уточнили во всемирной организации.

В то же время экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта и подтвердила данную ранее оценку Минских соглашений.

Тем временем американский президент Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией.