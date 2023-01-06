Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон не хочет политического урегулирования конфликта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенные Штаты не стремятся к политическому урегулированию украинского конфликта, провоцируя поставками вооружений украинских радикалов к «новым ужасным деяниям». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию», - цитирует Антонова РИА Новости.

Посол назвал Вашингтон ответственным за эскалацию украинского конфликта, напомнив об объявленном Россией в одностороннем порядке режиме прекращения огня на Рождество.

Ранее немецкие эксперты Геро и Ритц также заявили, что Вашингтон виноват в эскалации на Украине и допустили, что дальнейшая поддержка Киева приведет к разрушению Евросоюза.

Тем временем американский лидер Джо Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине и рассказал, что Вашингтон и Берлин собираются расширить поддержку Украины.

Ранее издание The American Conservative высказало мнение, что помощь США с поставками оружия Украине привела к эскалации конфликта, а политика расширения НАТО на восток была ошибочной.