Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон не хочет политического урегулирования конфликта.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Соединенные Штаты не стремятся к политическому урегулированию украинского конфликта, провоцируя поставками вооружений украинских радикалов к «новым ужасным деяниям». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию», - цитирует Антонова РИА Новости.
Посол назвал Вашингтон ответственным за эскалацию украинского конфликта, напомнив об объявленном Россией в одностороннем порядке режиме прекращения огня на Рождество.
Ранее немецкие эксперты Геро и Ритц также заявили, что Вашингтон виноват в эскалации на Украине и допустили, что дальнейшая поддержка Киева приведет к разрушению Евросоюза.
Тем временем американский лидер Джо Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине и рассказал, что Вашингтон и Берлин собираются расширить поддержку Украины.
Ранее издание The American Conservative высказало мнение, что помощь США с поставками оружия Украине привела к эскалации конфликта, а политика расширения НАТО на восток была ошибочной.