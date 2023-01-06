Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине

Байден заявил о критически важной точке в военных действиях на Украине. Фото: REUTERS

Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке. Об этом заявил президент США Джо Байден в пятницу 6 января, пишет ТАСС.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам», - сказал Байден, добавив, что США и Германия намерены расширить поддержку Украины, в частности, помочь Украине «защищаться от российских ударов с воздуха».

Ранее сообщалось, что Пентагон объявит о новом пакете помощи Украине с БМП Bradley 6 января.

Также по итогам телефонного разговора Байдена и Шольца сообщалось, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.

Напомним, БМП Bradley фактически представляет из себя легкий танк, оснащенный 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия НАТО Украине приближают окончание конфликта.

Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.